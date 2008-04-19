Правительство Тимошенко будет возвращать деньги Лазаренко в Украину

Украинское правительство будет возвращать на родину деньги экс-премьера Павла ЛАЗАРЕНКО, которые заморожены на счетах в Антигуа и Барбуда.

Как сообщает «Голос Америки », об этом говорится в соглашении о помощи в расследовании уголовных дел, подписанном в Вашингтоне послами Украины и Антигуа и Барбуда в присутствии министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА.

По данным украинских официальных лиц речь идет о более чем 70 миллионах долларов. Переговоры и сотрудничество в этом направлении велись еще с 2002 года.

“Правительство Антигуа и Барбуда убеждено, что это соглашение поможет укреплению взаимоотношений между нашими странами и это демонстрация взаимных усилий в борьбе с отмыванием денег, борьбе с терроризмом и его финансированием”, - сказала посол Антигуа и Барбуда в США Дебра МИЛАУ, отметив, что подписанное соглашение будет служить предупреждением, что Антигуа и Барбуда не является страной, приветствующей государственных служащих или криминальных авторитетов, которые хотят спрятать наворованные деньги. Она выразила надежду, что обе страны до конца этого года смогут подписать еще одно соглашение, которое даст возможность подсчитать и решить судьбу денег, в частности бывшего премьера П.ЛАЗАРЕНКО, которые заморожены на счетах в островном государстве.

Министр юстиции Украины, который находится с официальным визитом в США, назвал этот документ важным шагом на пути обнаружения нечестно нажитых средств и возвращения их владельцам, в данном случае в государственный бюджет Украины: “В свое время значительные активы были выведены из Украины преступным путем на территорию этой небольшой страны, которая имела оффшорный характер и, как и в других, кстати, оффшорных зонах, создавала определенные возможности для расположения капиталов. И вот это первое соглашение, которое должно легализовать возможность правоохранительным органам испрашивать и получать необходимую информацию при проведении уголовных расследований. Мы также ожидаем, что в ближайшее время будет завершено важное соглашение, о розыске, конфискации и распределении имущества и денег полученных незаконным путем. Следовательно мы сможем вернуть в государственный бюджет Украины значительные средства, которые были в свое время вывезены, в частности Павлом ЛАЗАРЕНКО”.

Министр юстиции Украины также сообщил, что во время встречи со своим американским коллегой договорился об активизации работы относительно подписания подобного соглашения с Соединенными Штатами. Речь “шла об оживлении работы над заключением двух важных соглашений о выдаче лиц, которые находятся под следствием, то есть об экстрадиции, и соглашении о розыске, конфискации, разделе активов, полученных незаконным путем”, - отметил украинский министр.