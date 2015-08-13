ГПУ подозревает Януковича в получении 26-миллионной взятки

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Управлением специальных расследований Главного следственного управления ГПУ составлено сообщение о подозрении Януковичу в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.4 Уголовного кодекса Украины (в редакции по состоянию на 1 января 2012 года).

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Янукович подозревается в получении взятки в сумме 26 млн грн в период 2011-2012 годов за содействие с использованием своего служебного положения лицам, которым было подконтрольно предприятие ООО «Новий світ», в ведении предпринимательской и иной деятельности, а также заступничество за них в отношениях с государственными и правоохранительными органами.

Указанную неправомерную выгоду Янукович получил под видом авторского вознаграждения за изданные и написанные им в будущем книги, сообщает Генпрокуратура.