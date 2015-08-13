СБУ разоблачила канал вывода в РФ более 10 миллионов гривень, присвоенных Александром Януковичем

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Для вывода валюты за границу одна из компаний холдинга «Мако» фиктивно приобрела оборудования в РФ. Оно вроде бы должно импортироваться на территорию, которая на время финансовой махинации была неподконтрольная украинской власти.

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Чтобы арестовать банковские счета предприятий, задействованных в противоправной схеме, СБУ проинформировала Генеральную прокуратуру Украины для использования этих материалов в досудебном расследовании уголовного производства в отношении Януковича.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Государственной казначейской службе 110 млн грн, предназначавшихся ООО «МАКО – Трейдинг», владельцем которого является сын экс-президента Александр Янукович.

Служба безопасности проинформировала Генпрокуратуру о наложении ареста на заблокированные средства.