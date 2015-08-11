Апелляционный суд перенес на завтра рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда отмечается, что Подольский не будет присутствовать на рассмотрении жалобы, пока стороны - участницы процесса не завершат представление в суд своих ходатайств.

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После этого Подольский сможет участвовать в рассмотрении жалобы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Апелляционный суд Киева за неуважение к суду дважды оштрафовал Подольского на 1,5 тыс грн.

Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на приговор Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство в сентябре 2000 года журналиста Георгия Гонгадзе.