Апелляционный суд перенес на завтра рассмотрение жалобы на приговор Пукачу
16:40, 11 августа 2015Политика
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Апелляционный суд Киева удалил из зала заседаний за неуважение к суду журналиста Алексея Подольского, который фигурирует в деле экс-генерала МВД Алексея Пукача как потерпевший, и перенес рассмотрение жалобы на приговор Пукачу на 11.00 среды, 12 августа.
Экс-генерал МВД Алексей Пукач / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в постановлении суда отмечается, что Подольский не будет присутствовать на рассмотрении жалобы, пока стороны - участницы процесса не завершат представление в суд своих ходатайств.
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После этого Подольский сможет участвовать в рассмотрении жалобы.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Апелляционный суд Киева за неуважение к суду дважды оштрафовал Подольского на 1,5 тыс грн.
Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на приговор Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство в сентябре 2000 года журналиста Георгия Гонгадзе.
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