Потерпевшего по делу Гонгадзе журналиста Подольского оштрафовали на 1,5 тысячи гривень за неуважение к суду

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил сегодня на судебном заседании председательствующий коллегии судей Апелляционного суда Киева Степан Гладий, удовлетворив таким образом соответствующее ходатайство защитника Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко.

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В свою очередь Подольский отказался принимать от судебного исполнителя определение суда и продолжал нарушать порядок в судебном заседании, выкрикивая в адрес судей оскорбительные слова, в частности, называя их “мошенниками в мантии”, “фальсификаторами” и тому подобное.

Попытки председательствующего успокоить Подольского ни к чему не привели, и он был вынужден на некоторое время объявить перерыв в судебном заседании для того, “чтобы Подольский успокоился”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

В то же время Подольский в очередной раз потребовал от суда привлечь к ответственности тех, кто оказывал давление на Пукача во время рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В частности, обращаясь к коллегии судей, он вновь заявил, что не даст продолжать рассмотрение жалобы, пока суд не начнет предпринимать соответствующих действий по его заявлению.

В свою очередь адвокат Теличенко подала суду ходатайство об удалении Подольского из зала за непристойное поведение и неуважение к суду.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.