Янукович приедет в Украину, если найдут виновных в "покушении" на него - адвокат

Об этом журналистам сообщил его адвокат Виталий Сердюк после своего визита в главное следственное управление ГПУ во вторник, передает корреспондент УНИАН.

«По данному делу Янукович сможет приехать в Украину после того, как будет завершено расследование дела о покушении на него, будут найдены лица, виновные в совершении покушения и привлечены к ответственности», - сказал адвокат.

Он также заявил, что правоохранительные органы не делают ничего для расследования «покушения» на Януковича, поскольку уже длительное время не осуществляют никаких процессуальных действий в рамках соответствующего уголовного производства.

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Как сообщал УНИАН, 11 августа ГПУ официально вызвала Януковича на допрос. Однако он не явился, а вместо него в главное следственное управление пришел его адвокат Виталий Сердюк. Он объяснил неявку своего подзащитного опасением за собственную жизнь.

Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете «Урядовий кур‘єр».