Янукович приедет в Украину, если найдут виновных в "покушении" на него - адвокат
Экс-президент Виктор Янукович приедет в Украину, как только будут установлены те, кто совершил на него «покушение» в феврале 2014 года.
Об этом журналистам сообщил его адвокат Виталий Сердюк после своего визита в главное следственное управление ГПУ во вторник, передает корреспондент УНИАН.
«По данному делу Янукович сможет приехать в Украину после того, как будет завершено расследование дела о покушении на него, будут найдены лица, виновные в совершении покушения и привлечены к ответственности», - сказал адвокат.
Он также заявил, что правоохранительные органы не делают ничего для расследования «покушения» на Януковича, поскольку уже длительное время не осуществляют никаких процессуальных действий в рамках соответствующего уголовного производства.
Читайте такжеГенпрокуратура не направляла запросы в РФ относительно допроса Януковича - адвокат
Как сообщал УНИАН, 11 августа ГПУ официально вызвала Януковича на допрос. Однако он не явился, а вместо него в главное следственное управление пришел его адвокат Виталий Сердюк. Он объяснил неявку своего подзащитного опасением за собственную жизнь.
Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете «Урядовий кур‘єр».