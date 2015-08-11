В ГПУ не дождались Януковича, вместо него пришел адвокат

Адвокат сказал журналистам, что Янукович не пришел в ГПУ для проведения следственных и процессуальных действий, поскольку боится за свою жизнь.

По словам Сердюка, в то же время Янукович обжаловал процедуру заочного судопроизводства в апелляционном суде, и сегодня в 16.00 состоится рассмотрение этого вопроса.

“Со стороны Януковича поданы соответствующие заявления, и мы готовы участвовать во всех следственных действиях. На сегодня на 16 часов назначено рассмотрение жалобы защиты в апелляционном суде на незаконное решение о начале процедуры заочного осуждения. И мы надеемся, что апелляционный суд отменит эту процедуру”, - сказал Сердюк.

Также адвокат напомнил, что Янукович ранее обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру о публичности рассмотрения дела и о предоставлении общественности материалов уголовного производства.

“Было подано заявление, где Янукович потребовал, чтобы материалы, касающиеся его обвинения со стороны ГПУ, были предоставлены обществу, чтобы общество оценило объем доказательств в отношении преступлений против Майдана и других преступлений, которые инкриминируются Януковичу, и самостоятельно приняло решение”, - сообщил Сердюк.

Также он сообщил, что Генпрокуратура отказалась публиковать материалы уголовного производства.

Как сообщает УНИАН, повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете “Урядовий кур‘єр”.

Как отмечается в повестке, подозреваемый Янукович “в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 11 августа 2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрию Безщасному в кабинет № 412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18 для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству № 42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины”.

Генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и начал процедуру заочного осуждения.

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В то же время адвокат Виталий Сердюк сообщил, что защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании, а сам Янукович не будет присутствовать на допросе 11 августа в ГПУ. По словам Сердюка, «следствие ГПУ было проинструктировано о наличии уважительных причин неявки на следственные действия». «На опубликованную повестку мы дадим надлежащий ответ ГПУ. Это будет сообщение о наличии уважительных причин неявки на следственные действия со ссылкой на статью 138 УПК. Он не сможет быть из-за угрозы его жизни и здоровью», - сказал адвокат.

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Сердюк также заявил о готовности Януковича давать показания по месту своего пребывания - путем видеоконференции.

По данным начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, против Януковича всего открыто 5 уголовных производств. «5 получается: «Межигорье», Сухолучье, преступления на Майдане, преступная организация, «Укртелеком», - заявил он.