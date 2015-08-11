ГПУ: Адвокат не предоставил убедительных доказательств угрозы жизни Януковича в Украине

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк не предоставил убедительных доказательств о том, что его подзащитному в Украине существует угроза жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

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«Они (адвокаты Януковича - УНИАН) связывают это (угрозу жизни Януковича-УНИАН) исключительно с тем, что 22 или 21 февраля 2014 года, когда тогдашний президент страны покидал Киев, то якобы там происходили какие-то преследования, якобы бы там кто-то в кого-то стрелял. То есть приводят факты событий февраля 2014 года, не приводя, кроме своих слов, никаких подтверждений. А на сегодняшний день никаких фактов, которые бы свидетельствовали об угрозе жизни и здоровью Януковича, они не приводят», - сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, вместо Януковича в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины сегодня явился его адвокат, объяснив это тем, что его подзащитный опасается за свою жизнь.

Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете «Урядовий кур‘єр».

Как отмечается в повестке, подозреваемый Янукович «в соответствии с требованиями стст.133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 11 августа 2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрию Безщасному в кабинет №412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины».

Генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.

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В то же время адвокат Сердюк сообщил, что защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании, а сам Янукович не будет присутствовать на допросе 11 августа в ГПУ. По словам Сердюка, «следствие ГПУ было проинструктировано о наличии уважительных причин неявки на следственные действия». «На повестку, которая была опубликована, мы дадим надлежащий ответ ГПУ. Это будет сообщение о наличии уважительных причин неявки на следственные действия со ссылкой на статью 138 УПК. Он не сможет быть из-за угрозы его жизни и здоровью», - сказал адвокат.

Сердюк также заявил о готовности Януковича давать показания по месту своего пребывания - путем видеоконференции.

По данным Горбатюка, против Януковича открыто в общей сложности пять уголовных производств. «5 получается: «Межигорье», Сухолучье, преступления на Майдане, преступная организация, «Укртелеком», - заявил он.