Януковича сегодня ждут в Генпрокуратуре

Сегодня в 11.00 экс-президента Виктора Януковича ждут в Генеральной прокуратуре Украины для проведения следственных и процессуальных действий.

Повестка об официальном вызове Януковича в ГПУ 6 августа была опубликована в газете “Урядовий кур‘єр”.

Как отмечается в повестке, подозреваемый Янукович “в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины, вызывается 11 августа 2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Юрию Бесщасному в кабинет № 412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины”.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и начал процедуру заочного осуждения.

В то же время адвокат Виталий Сердюк сообщил, что защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании, а сам Янукович не будет присутствовать на допросе 11 августа в ГПУ. По словам Сердюка, «следствие ГПУ было проинструктировано о наличии уважительных причин неявки на следственные действия». «На опубликованную повестку мы дадим надлежащий ответ ГПУ. Это будет сообщение о наличии уважительных причин неявки на следственные действия со ссылкой на статью 138 УПК. Он не сможет быть из-за угрозы его жизни и здоровью», - сказал адвокат.

Сердюк также заявил о готовности Януковича давать показания по месту своего пребывания - путем видеоконференции.

По данным начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка, против Януковича всего открыто 5 уголовных производств. «5 получается: «Межигорье», Сухолучье, преступления на Майдане, преступная организация, «Укртелеком», - заявил он.