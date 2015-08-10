Куприй обратился в ГПУ относительно наличия нарушения закона в действиях депутатов-совместителей Насирова и Гвоздева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УКРОП», об этом говорится в заявлении Куприя об уголовном правонарушении, направленном Шокину.

По словам Куприя, еще 5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность председателя Государственной фискальной службы, а Гвоздев 15 июня стал и.о. президента ГП «Антонов».

«Вместе с тем упомянутые лица, в нарушение ст. 78 Конституции Украины и ст. 3 Закона «О статусе народного депутата Украины», до сих пор не сложили депутатские полномочия в отведенный законом срок и продолжают пользоваться связанными с этим статусом преимуществами, нанося ущерб государственному бюджету Украины», - отметил Куприй.

Он призвал генерального прокурора внести сведения об имеющихся уголовных правонарушениях по вышеприведенным фактам в Единый реестр досудебных расследований, провести надлежащее досудебное расследование указанных уголовных нарушений и привлечь всех виновных к уголовной ответственности.

«С целью привлечения народных депутатов к уголовной ответственности (прошу) внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности с народных депутатов Насирова Романа Михайловича и Гвоздева Михаила Алексеевича», - говорится в заявлении Куприя.

Как известно, статья 78 Конституции предусматривает, что народные депутаты не могут иметь другой представительский мандат, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли.

«В случае возникновения обстоятельств, нарушающих требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, народный депутат Украины в 20-дневный срок со дня возникновения таких обстоятельств прекращает такую деятельность или подает личное заявление о сложении полномочий народного депутата Украины», - говорится в этой статьи Конституции.

Кроме того, Закон «О регламенте Верховной Рады Украины» среди полномочий председателя ВР предусматривает необходимость обращения «в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае невыполнения им требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности».