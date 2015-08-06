Янукович не сможет прибыть на допрос в Киев из-за угрозы его жизни - адвокат (видео)

Об этом заявил адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, сообщает Громадське.

"Следствие ГПУ проинструктировали о наличии уважительных причин неявки на следственные действия", - заявил Сердюк.

Он также отметил, что на повестку, которая была опубликована, они также дадут надлежащий ответ ГПУ.

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"Это будет сообщение о наличии уважительных причин неявки на следственные действия со ссылкой на статью 138 УПК. Он не сможет быть из-за угрозы его жизни и здоровью", - заявил Сердюк.

Адвокат также заявил о готовности Януковича давать показания по месту своего нахождения путем видеоконференции.