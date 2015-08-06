Генпрокуратура официально вызвала Януковича на допрос 11 августа

Генеральная прокуратура Украины официально вызвала экс-президента Виктора Януковича на 11 августа для проведения следственных и процессуальных действий.

Соответствующая повестка о вызове опубликована в газете “Урядовий кур'єр”.

Януковича вызывают на 11:00 в Генпрокуратуру. Он должен прийти к начальнику отдела ГПУ Юрию Безщасному для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству.

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В частности, как отмечается в опубликованной повестке, подозреваемый Янукович “в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135, 297-5 УПК Украины вызывается 11 августа 2015 года в 11 часов к начальнику отдела Генеральной прокуратуры Украины Ю.Безщасному в кабинет № 412 по адресу: город Киев, улица Борисоглебская, 18, для проведения следственных и процессуальных действий по уголовному производству № 42015000000001178 по части пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины”.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича.

По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и уже начал процедуру заочного осуждения.