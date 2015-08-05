Порошенко хочет вернуть уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сообщил во время встречи с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, который доложил о первых результатах борьбы с контрабандой в регионе.

В частности, как отмечается в сообщении, председатель Закарпатской ОГА обратил внимание президента на вопросы усиления ответственности за контрабанду, которая действует в других странах.

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«Президент отреагировал на это сообщением о том, что внесет в Верховную Раду как неотложный законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров вместо административной, действующей сейчас», - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине была отменена уголовная ответственность за такой вид преступления, как товарная контрабанда, но выросли финансовые санкции. Так, за контрабанду вместо уголовной ответственности были установлены крупные финансовые санкции - штраф в размере 100% от стоимости выявленного контрабандного товара с его конфискацией, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, которые использовались для перевозки. За повторное в течение года совершение одним и тем же лицом аналогичного нарушения размер штрафа тоже удваивается (200% стоимости контрабандных товаров).