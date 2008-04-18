Ющенко о НАТО: нас больше не хотят, чем хотят

Украина сегодня "ни единой угрозы кому-либо не несет", заявляет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Об этом он сказал вчера в Донецке на Всеукраинской конференции "С любовью и заботой к детям".

Как передает корреспондент УНИАН, касаясь вопроса вступления Украины в НАТО, он отметил: "Честно хочу сказать – нас больше не хотят, чем хотят". И добавил: "Это политика для Украины, а не против кого-то. Никакой новой угрозы кому-либо мы не несем, ни единой угрозы".

Президент объяснил, что 14 лет назад Украина лишилась ядерных боеголовок, стала безъядерной державой, и "это был планетарный поступок, мы внесли колоссальный вклад в мировую безопасность".

"Мы должны иметь основу международной безопасности, это право нашей страны, право нашего народа", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. По его словам, "безопасность можно обеспечить только механизмом коллективной гарантии". При этом Президент сделал ударение, что он "не хотел бы, чтобы это разделяло украинское общество".

"Мы не говорим сегодня о вступлении, или не вступлении (в НАТО). Мы сейчас говорим об интенсивных наших отношениях, не более, - акцентировал глава государства. - А потом, когда придет момент, мы самым демократическим способом дадим ответ – мы хотим, или не хотим идти".

"Но здесь я хочу подчеркнуть – мы суверенная держава, а суверенная – это значит та держава, которая… не пользуется подсказками с одной, другой, или с третьей стороны… Мы имеем уникальную, мудрую нацию, она не глупее, чем другая европейская нация", - заключил В.ЮЩЕНКО.