В центре Вашингтона поставили большой памятник жертвам Голодомора в Украине (фото)

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

На памятнике изображено поле пшеницы и надпись "Голодомор 1932-1933. В память о миллионах невинных жертв искусственного голода в Украине, спланированного и совершенногосталинским тоталитарным режимом".

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В 2006 году Конгресс США предоставил Правительству Украины разрешение построить на федеральной земле Округа Колумбия памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине. С тех пор продолжалась работа над реализацией этого проекта, над которым Правительство Украины работало в тесном сотрудничестве с украинской общиной.

Торжественное открытие памятника жертвам Голодомора планируется провести 7 ноября.