Азаров заявил, что не верит во вторжение российских войск на Донбасс

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, о какой гражданской войне он говорит в Украине, если только за последнее время на ее территории задержано трое российских кадровых военных - Александра Александрова, Евгения Ерофеева и Владимира Старкова.

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"90 процентов, по моей информации, в составе ополчения воюют коренные жители Донецкой и Луганской области. От того, что там кто-то, что-то вытащил в СМИ – проверено - не проверено. Я вам откровенно говоря просто не верю, элементарно", - сказал Азаров.

"Когда ко мне по СМИ поступает информация я, исходя из своих возможностей, перепроверяю. Еще не было ни одного случая, чтобы она подтвердилась. За год не было ни одного случая, чтобы официально сообщения, информация о российских военнослужащих в ваших СМИ - УНИАН, Укринформе и так далее подтвердилась", - заявил он.

При этом он обвинил все украинские СМИ в необъективности.

"Я каждый день читаю украинские СМИ и каждый раз состояние боли и горячи наступает ... Вдуматься, вы каждый день внушаете народу Украины, что ополченцы Донбасса ради того, чтобы представить киевский режим агрессором, обстреливают свои собственные города. Неужели вам самим не стыдно и у вас душа не болит за 6,5 тыс жилых домов. Вам никогда в жизни их не построить, вы ничего не построили", - сказал он.

Азаров считает, что украинские СМИ "внушают и зомбируют людей - то Россия агрессор".

"СМИ Украины сейчас превратились, к большому сожалению, в средства массовой дезинформации. Настанет время, когда вы сами себя спросите. когда мы обманывали украинский народ", - сказал Азаров под аплодисменты российских журналистов.

При этом он призвал читать свою страницу в Фейсбуке.

"Правда доходит до украинских людей, до украинцев. Зайдите на мою страницу в Фейсбук, ее вчера посетило 130 тыс человек. Это что? Они меня кем считают, если они приходят на мою страницу и спрашивают. Я каждый день веду живое общение, принимаю посетителей с Украины, знаю, как ко мне относятся. Есть категория обманутых людей, которые пишут мне всякие оскорбления, но значительная часть знают и помнят, как они жили, когда я был премьер-министром", - отметил Азаров.