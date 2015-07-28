СБУ обнародовала свежие фото задержанных в мае российских ГРУшников

Соответствующие фото СБУ опубликовала в своем официальном Twitter.

Согласно сообщению, позже будет обнародовано видео.

Как сообщал УНИАН, накануне российские СМИ распространили информацию, что двух спецназовцев РФ - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, задержанных в мае на территории Луганской области, обменяли на украинских военных, которые находились в плену у боевиков "ЛНР" и "ДНР".