СБУ обнародовала свежие фото задержанных в мае российских ГРУшников

17:24, 28 июля 2015
Общество
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Служба безопасности Украины обнародовала свежие фото российских ГРУшников, задержанных в мае украинскими военными на Луганщине.

Фото УНИАН

Соответствующие фото СБУ опубликовала в своем официальном Twitter.

Согласно сообщению, позже будет обнародовано видео.

Как сообщал УНИАН, накануне российские СМИ распространили информацию, что двух спецназовцев РФ - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, задержанных в мае на территории Луганской области, обменяли на украинских военных, которые находились в плену у боевиков "ЛНР" и "ДНР".

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