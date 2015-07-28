СБУ обнародовала свежие фото задержанных в мае российских ГРУшников
17:24, 28 июля 2015Общество
6386 0
Служба безопасности Украины обнародовала свежие фото российских ГРУшников, задержанных в мае украинскими военными на Луганщине.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Соответствующие фото СБУ опубликовала в своем официальном Twitter.
#Грушник#прямо сейчас с советником председателя #СБУpic.twitter.com/tHIaG1pvHz
— СБ (@ServiceSsu) 28 Июль 2015
Читайте такжеСуд над задержанными российскими спецназовцами планируется на сентябрь – СБУ
#Грушник Александров #прямо сейчас. Больше #фото и #видео впоследствии #СБУpic.twitter.com/x7ARpZeTkX
— СБ (@ServiceSsu) 28 Июль 2015
Согласно сообщению, позже будет обнародовано видео.
Как сообщал УНИАН, накануне российские СМИ распространили информацию, что двух спецназовцев РФ - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, задержанных в мае на территории Луганской области, обменяли на украинских военных, которые находились в плену у боевиков "ЛНР" и "ДНР".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter