Ющенко уверен, что коалиция в Верховной Раде не развалится

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен в том, что демократическая коалиция в Верховной Раде не развалится.

«Коалиция не развалится, я сказал членам коалиции, что я вас цепями повяжу, и никто оттуда не уйдет», - сказал В.ЮЩЕНКО сегодня на брифинге после всеукраинской конференции «С любовью и заботой к детям».

Он подчеркнул, что всякие комментарии, которые идут – «это от соблазна, и не отвечают действительности, потому что коалиция не развалится».