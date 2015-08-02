Порошенко присвоил новое звание командующему десантными войсками
15:39, 02 августа 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майор командующему высокомобильными десантными войсками полковнику Михаилу Забродскому.
Порошенко присвоил ему звание генерал-майора / twitter.com/poroshenko
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по случаю празднования Дня Высокомобильных десантных войск в Славянске.
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"Я принял решение подписать указ о присвоении командующему высокомобильными десантными войсками полковнику Михаилу Витальевичу Забродскому звание генерал-майор", - сказал он.
Как ранее сегодня сообщал Порошенко, 387 десантников не вернулись с боевых заданий.
Президент также сообщил, что за мужество и героизм 1089 воинов-десантников были награждены государственными наградами, шесть военнослужащих отмечены высшей государственной наградой – Звездой Героя Украины.
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