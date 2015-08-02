За время АТО в боях погибли более 300 десантников - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по случаю Дня Высокомобильных десантных войск в Славянске.

"387 десантников не вернулись с боевых заданий, погибнув в ожесточенных боях с российско-террористическим агрессором. Вечная им память и слава. Свою жизнь они отдали святой украинской земле, за светлое и мирное будущее каждого украинца», - сказал он.

Порошенко также сообщил, что за мужество и героизм 1089 воинов-десантников были награждены государственными наградами, шесть военнослужащих отмечены высшей государственной наградой – Звездой Героя Украины.

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По его словам, руководство государства, Вооруженных Сил, волонтерские организации и весь украинский народ прилагают максимум усилий для оснащения десантных подразделений современным вооружением и обеспечением необходимым имуществом.

Порошенко отметил, что только за последний год на вооружение Высокомобильных десантных войск поступили десятки новых бронетранспортеров БТР-3Е, БТР-4Е, легкобронированных автомобилей КрАЗ "Спартан", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", современное стрелковое оружие, а также растет огневая мощь украинского десанта за счет введения в состав военных частей танковых подразделений, на оснащении которых мощное и маневренное оружие - танки Т-80.