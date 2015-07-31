"Азов" заблокировал здание Фискальной службы (фото, видео)

Об этом сообщает Громадське с места событий.

Бойцы требуют прекратить махинации вокруг завода "АТЕК", где находится их тренировочная база и ремонтно-производственная база для "азовской" военной техники.

Среди митингующих преимущественно молодые люди спортивного телосложения, они держат в руках флаги "Азова".

Читайте такжеКомандира "Азова" Андрея Белецкого пригласили выступить в Европарламенте евродепутатПоддержать курсантов пришли футбольные фанаты. Они говорят, что пришли поддержать друзей.

Организаторы митинга говорят, что здание будет блокироваться до 12:00.

Сотрудники ГФСУ, которые пришли после 9:00, не могут попасть на рабочие места.

Подъезд к зданию фискальной службы заблокирован эвакуатором.