"Азов" заблокировал здание Фискальной службы (фото, видео)
11:06, 31 июля 2015Политика
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Около 09:00 бойцы батальона "Азов" пришли к зданию фискальной службы в центре Киева и заблокировали вход в него, чиновников учреждения не пропускают на место работы.
"Азов" блокирует ГФС / Общественное ТВ
Об этом сообщает Громадське с места событий.
Бойцы требуют прекратить махинации вокруг завода "АТЕК", где находится их тренировочная база и ремонтно-производственная база для "азовской" военной техники.
Среди митингующих преимущественно молодые люди спортивного телосложения, они держат в руках флаги "Азова".
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Организаторы митинга говорят, что здание будет блокироваться до 12:00.
Сотрудники ГФСУ, которые пришли после 9:00, не могут попасть на рабочие места.
Подъезд к зданию фискальной службы заблокирован эвакуатором.
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