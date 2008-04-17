Партия регионов снова блокирует трибуну из-за Добкина

В Верховной Раде Украины на 30 минут, до 11.25, объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявлен Председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ по требованию двух фракций – Партии регионов и КПУ.

До объявления перерыва представители фракции Партии регионов заблокировали президиум и трибуну ВР. Это произошло в связи с тем, что Председатель Верховной Рады пытался поставить на рассмотрение ВР вопрос о проведении досрочных выборов городских властей Харькова.

Перед объявлением этого вопроса А.ЯЦЕНЮК напомнил, что соответствующий проект постановления уже включен в повестку дня и поэтому нет необходимости голосовать за его включение.

В то же время, Председатель ВР отметил, что этот вопрос можно было бы рассмотреть во второй половине дня. Однако, по словам Председателя ВР, он вынужден подчиниться воле парламентского большинства, которое имеет решающее право на формирование повестки дня.