Народный депутат Еремеев в тяжелом состоянии находится в больнице - СМИ

00:12, 27 июля 2015
Общество
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Народный депутат, руководитель группы "Воля народа" Игорь Еремеев, который 26 июля упал с лошади в Волынской области, находится в коме.

Игорь Еремеев

Об этом сообщили источники ТСН.

У депутата тяжелая черепно-мозговая травма головы, после падения он так и не приходил в сознание.

Сначала врачи говорили, что Еремеев не транспортабельный, однако вечером на медицинском вертолете депутата все же отправили в Киев.

"Судя по всему, на этом настояла его семья", - предположил источник.

Информацию о черепно-мозговой травме "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь Еремеева Ирина Серова. Вместе с тем, она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что нардеп травмировался, упав с лошади.

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