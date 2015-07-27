Народный депутат Еремеев в тяжелом состоянии находится в больнице - СМИ

Об этом сообщили источники ТСН.

У депутата тяжелая черепно-мозговая травма головы, после падения он так и не приходил в сознание.

Сначала врачи говорили, что Еремеев не транспортабельный, однако вечером на медицинском вертолете депутата все же отправили в Киев.

"Судя по всему, на этом настояла его семья", - предположил источник.

Информацию о черепно-мозговой травме "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь Еремеева Ирина Серова. Вместе с тем, она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что нардеп травмировался, упав с лошади.