Народный депутат Еремеев в тяжелом состоянии находится в больнице - СМИ
00:12, 27 июля 2015Общество
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Народный депутат, руководитель группы "Воля народа" Игорь Еремеев, который 26 июля упал с лошади в Волынской области, находится в коме.
У депутата тяжелая черепно-мозговая травма / УНИАН
Об этом сообщили источники ТСН.
У депутата тяжелая черепно-мозговая травма головы, после падения он так и не приходил в сознание.
Сначала врачи говорили, что Еремеев не транспортабельный, однако вечером на медицинском вертолете депутата все же отправили в Киев.
"Судя по всему, на этом настояла его семья", - предположил источник.
Информацию о черепно-мозговой травме "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь Еремеева Ирина Серова. Вместе с тем, она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что нардеп травмировался, упав с лошади.
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