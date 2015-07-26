Организация Доброчин опубликовала свой экзит-пол

По данным экзит-пола общественной организации "Доброчин", на прошедших в воскресенье довыборах в парламент по 205 округу 22,8% голосов набрал кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – "Укроп" Геннадий Корбан.

На втором месте – с 14,6% голосов – находится кандидат в народные депутаты Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Напомним, по опросу New Image Marketing Group Корбан также лидирует на выборах в 205-м округе с 33%, а по опросу Социса его оппонент Березенко набрал 31,4%.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, создано 83 избирательных участка.