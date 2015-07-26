Наблюдатели ОПОРЫ заявили о присутствии на участках 205-го округа депутатов от БПП

В частности, на участках присутствовали парламентарии от «Блока Петра Порошенко Анатолий Матвиенко, Андрей Павелко, Юрий Соловей, Максим Курячий, а также от «Батькивщины» Валерий Дубиль.

Об этом сообщает на своем сайте Гражданская сеть ОПОРА.

При этом ОПОРА напоминает народным депутатам, что статьей 34 Закона "О выборах народных депутатов Украины" предусмотрено исключительный перечень лиц, которые могут присутствовать на избирательном участке в день голосования. Народные депутаты в этот перечень не входят.

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«Поэтому они имеют право находиться только на том участке, где они являются избирателями, и только в течение времени, необходимого для осуществления волеизъявления», - отмечается в сообщении.

По данным организации, на участок №740097 прибыли народные депутаты от БПП Курячий, Павелко и Матвиенко. По словам депутатов, они посещают участки, осматривают помещения и общаются с членами комиссии. Депутаты находились на участке в течение 15 минут.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работает 83 участка.