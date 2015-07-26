Порошенко пообещал подписать закон о национальной полиции в ближайшие дни
00:53, 26 июля 2015Политика
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Вместе с тем, Порошенко добавил, что есть определенные замечания к данному закону, которые он изложит парламенту.
Порошенко пообещал очень скоро подписать закон о полиции / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что подпишет закон о национальной полиции в ближайшие дни.
Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.
"Я уверен в том, что закон надо подписать, и в ближайшие дни он будет подписан", - сказал он.
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Вместе с тем, Порошенко добавил, что есть определенные замечания к данному закону, которые он изложит парламенту.
Президент подчеркнул, что полиция должна быть деполитизирована.
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