Порошенко пообещал подписать закон о национальной полиции в ближайшие дни

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что подпишет закон о национальной полиции в ближайшие дни.

Об этом он заявил в интервью телеканалу СТБ.

"Я уверен в том, что закон надо подписать, и в ближайшие дни он будет подписан", - сказал он.

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Вместе с тем, Порошенко добавил, что есть определенные замечания к данному закону, которые он изложит парламенту.

Президент подчеркнул, что полиция должна быть деполитизирована.