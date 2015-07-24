Симоненко уверен, что коммунисты будут принимать участие в выборах

Об этом сказал лидер КПУ Петр Симоненко в комментарии УНИАН.

Симоненко подчеркнул: «Они не нам запретили участие в выборах, а они запретили гражданам Украины право выбора иметь, поддержать альтернативную точку зрения».

Симоненко не исключил, что решение Министерства юстиции будет обжаловано в суде, и подчеркнул: «Это беспредел, это, по сути дела, политическая диктатура. Так мы дойдем до того, что завтра будут книги сжигать. И они к этому ведут».

Симоненко заявил: «Мы, коммунисты, будем принимать участие в выборах». На уточняющий вопрос, каким образом, он ответил: «Сначала мы внимательно прочитаем закон о местных выборах, который они кулуарно приняли в парламенте».

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По словам лидера КПУ, решение Минюста противоречит законодательству Украины, которое предусматривает, что партия должна принимать участие в выборах, а иначе она может быть распущена. «Он приказом нарушает закон, потому что закон требует от нас, чтобы мы принимали участие в выборах. Министр юстиции показывает свою безграмотность», - сказал Симоненко.

Он подчеркнул: «В Украине КПУ не запрещена, но в то же время ей запрещают участие в выборах в соответствии с Конституцией и законами, каким-то приказом какого-то клерка».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, министр юстиции Павел Петренко заявил, что КПУ не может быть субъектом политического процесса и участвовать в местных выборах.

Министр сказал: «Я подписал приказы, правовым последствием которых является то, что эта политическая сила и другие коммунистические партии с сегодняшнего дня не могут быть субъектом избирательного процесса и не могут участвовать в местных, общегосударственных и президентских выборах».

На вопрос, отменена ли регистрация КПУ и других коммунистических партий, Петренко ответил, что, согласно закону о декоммунизации, КПУ теряет статус участника избирательного процесса.

По словам министра, КПУ остается в статусе юридического лица до момента, пока суд не отменит регистрацию. «То есть, это уже технический вопрос», - добавил он.