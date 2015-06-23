Три партии могут не допустить к выборам из-за закона о запрете пропаганды и символики коммунистов

Коммунистическая партия Украины, а также Коммунистическая партия Украины (обновленная) и Коммунистическая партия рабочих и крестьян не привели свою документацию в соответствие с требованиями Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики», что может помешать им участвовать в выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комиссии по вопросам соблюдения закона об осуждении коммунистического и нацистского режимов сказала первый заместитель министра юстиции, председатель комиссии Наталья Севостьянова.

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"Сейчас в Министерство юстиции поступило обращение премьер-министра Украины Арсения Петровича Яценюка как инициатора нашего первого заседания относительно того, что некоторые политические силы не привели в соответствие свои уставы и символику, названия с требованиями данного закона", - отметила Севостьянова.

Она уточнила, что речь идет о КПУ, КПУ (обновленную) и Компартию рабочих и крестьян.

"Также хочу отметить, что непосредственно пункт 5 статьи 3 закона определяет, что в случае принятия решения о несоответствии политической партии и ее областных и городских организаций требованиям данного закона они не могут быть субъектом избирательного процесса", - отметила Севостьянова.

Первый заместитель министра пояснила, что сегодня проходит первое заседание комиссии, но решение о коммунистах пока не будет принято.

Севостьянова отметила, что сегодня будут предоставлены все материалы из реестра партий, рассмотрены вопросы, были ли какие-либо объективные основания для того, что изменения не могли быть внесены в уставы указанных партий, и уже на следующем заседании будет дано правовое заключение по этим трем политическим силам.