Балога: нужно менять Конституцию, а не беспокоиться из-за назначения очередного иностранца

Лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога считает, что сегодня важнее начать менять Конституцию, а не беспокоиться, куда хотят пристроить очередного иностранца.

«Хочу успокоить всех, кто считает, что губернатор любой области что-то решает в сегодняшних условиях. Скорее наоборот - выполняет функции козла отпущения. Потому что у него есть только задачи и обязанности, а права и возможности - в силовом блоке власти, именно там, где и распространяется коррупция», - отмечает он.

«Потому считать, что Одесса превратится в Батуми, если губернатором назначить грузина - это так же наивно, как и надеяться, что из кранов киевских квартир потечет шампанское, если главой КГГА назначить француза. Или если Сильвио Берлускони станет председателем Тернопольской ОГА, то ФК "Нива" в следующем сезоне выиграет Лигу Чемпионов», - сказал политик.

По его мнению вся креативная общественность должна обсуждать не фамилии, а концепции.

«И строить для своих общин реальные планы, а не воздушные замки. Так скоро страна будет сдана в аутсорсинг иностранцам», - подытожил политик.