Депутаты провалили 320 поправок к закону о Кабмине... и разошлись

Утреннее заседание Верховной Рады закрыто, народные депутаты не закончили рассмотрение во втором чтении проекта закона о Кабинете министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты рассмотрели около 320 из 392 поправок к проекту закона о Кабмине, однако ни одну из рассмотренных поправок они не поддержали.

Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что завтра утреннее заседание будет начато с дальнейшего рассмотрения законопроекта о Кабмине.