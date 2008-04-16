НУ-НС просит Тимошенко сменить тон

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что обиды премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на заявления некоторых должностных лиц не должны привести к расколу коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«То, что премьер-министра раздражают заявления должностных лиц и особенно главы Секретариата Президента, не должно быть поводом для развала коалиции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он заверил, что НУ-НС не будет прибегать к истерике и предлагает в дальнейшем все спорные вопросы решать внутри коалиции.

«Мы будем призывать премьер-министра претензии к кому-либо из должностных лиц не превращать в проблемы всей коалиции», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Он также призвал премьер-министра и БЮТ не делать агрессивных заявлений в адрес Президента. «Что же касается выпадов лично в адрес Президента, то мы от таких выпадов предостерегаем, поскольку мы не сторонники начала взаимными обменами любезностями внутри коалиции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции НУ-НС также назвал демаршем уход фракции БЮТ из сессионного зала. По его словам, в коалиции могут быть разные точки зрения на определенные вопросы. «Но это не означает, что по любому поводу нужно демонстрировать демарш», - сказал В.КИРИЛЕНКО.