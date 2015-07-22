МИД предупредил, что за посещение Крыма иностранцам будет запрещен въезд в Украину

Об этом сообщили в департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД). МИД обращает внимание на то, что в связи с намерениями нескольких депутатов парламента Франции посетить оккупированную территорию Автономной республики Крым, такая поездка не была согласована с украинской стороной.

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"Считаем такую поездку французских парламентариев безответственным шагом, проявлением их неуважения к государственному суверенитету Украины, сознательным попранием законодательства Украины и политики Франции и Евросоюза о непризнании незаконной оккупации Автономной республики Крым", - говорится в заявлении.

В этой связи МИД призывает всех иностранных граждан четко соблюдать законодательство Украины и порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

"В Украине будут реагировать на любые факты нарушения установленного порядка. К нарушителям будут применены определенные законодательством Украины ограничения, в частности путем запрета на въезд на территорию Украины", - подчеркивается в заявлении.