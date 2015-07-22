В МИД Украины отреагировали на визит французских депутатов в оккупированный Крым: "Будут последствия"

Об этом заявил директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев в своем Twitter.

"Поездка французских депутатов в АРК - безответственный шаг, неуважение к законам Украины и политике Франции/ЕС относительно непризнания незаконной оккупации АРК", - говорится в его сообщении.

Поездка фр. юбилей. к АРК - безвідповідальн шаг, неуважение к законам УКР и политики ФРА/ЕС с непризнания незак окупац АРК. Будут последствия — Oleksii Makeiev (@Makeiev) July 22, 2015

Кроме того, Макеев подчеркнул, что такие шаги французских дипломатов чреваты последствиями.

Как ранее сообщал УНИАН, завтра в оккупированный Крым без согласования с Украиной с двухдневным визитом прилетает французская парламентская делегация, состоящая из десяти депутатов национального собрания и сенатора.