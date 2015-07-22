В МИД Украины отреагировали на визит французских депутатов в оккупированный Крым: "Будут последствия"

14:16, 22 июля 2015
Политика
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Украина обещает отреагировать на визит парламентариев Франции в оккупированный Россией Крым.

У МЗС висловилися щодо візиту депутатів Франції / Фото УНІАН

Об этом заявил директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев в своем Twitter.

"Поездка французских депутатов в АРК - безответственный шаг, неуважение к законам Украины и политике Франции/ЕС относительно непризнания незаконной оккупации АРК", - говорится в его сообщении.

Кроме того, Макеев подчеркнул, что такие шаги французских дипломатов чреваты последствиями.

Как ранее сообщал УНИАН, завтра в оккупированный Крым без согласования с Украиной с двухдневным визитом прилетает французская парламентская делегация, состоящая из десяти депутатов национального собрания и сенатора.

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