В МИД Украины отреагировали на визит французских депутатов в оккупированный Крым: "Будут последствия"
Украина обещает отреагировать на визит парламентариев Франции в оккупированный Россией Крым.
Об этом заявил директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев в своем Twitter.
"Поездка французских депутатов в АРК - безответственный шаг, неуважение к законам Украины и политике Франции/ЕС относительно непризнания незаконной оккупации АРК", - говорится в его сообщении.
Поездка фр. юбилей. к АРК - безвідповідальн шаг, неуважение к законам УКР и политики ФРА/ЕС с непризнания незак окупац АРК. Будут последствия
— Oleksii Makeiev (@Makeiev) July 22, 2015
Кроме того, Макеев подчеркнул, что такие шаги французских дипломатов чреваты последствиями.
Как ранее сообщал УНИАН, завтра в оккупированный Крым без согласования с Украиной с двухдневным визитом прилетает французская парламентская делегация, состоящая из десяти депутатов национального собрания и сенатора.