ГПУ выяснит, было ли вмешательство в автоматизированную систему распределения дел в Апелляционном суде Киева перед рассмотрением жалобы на приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, представитель потерпевшего журналиста Алексея Подольского Александр Ельяшкевич и сам Подольский поддержали ходатайство адвоката Пукача Григория Демиденко об отводе коллегии судей.

Ельяшкевич заявил, что автоматизированная система распределения дел в Апелляционном суде Киева не сертифицирована, и этот факт также является основанием для отвода коллегии судей.

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После этого председательствующий в деле судья Гладий поручил представителям Генпрокуратуры выяснить, имело ли место вмешательство в автоматизированную систему распределения дел при определении состава коллегии, которая рассматривает жалобу Пукача, и завтра предоставить эту информацию суду.

После этого Гладий объявил перерыв в заседании суда до 11.00 вторника, 21 июля.

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Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.