Временные граждане

Приглашение варягов на руководящие должности в Украине, пожалуй, не вызывало бы столько негативных эмоций, если бы легионеры, получая гражданство страны, на благо которой они намереваются работать, не были временщиками.

С назначением заместителем губернатора Одесской области россиянки Марии Гайдар в украинском обществе обострилось недовольство засильем в отечественных чиновничьих креслах иностранцев. И дело не в том, что Мария ассоциируется у украинцев со страной-агрессором. И не в том, что, в своем первом интервью, она не смогла дать однозначного ответа «кто с кем воюет» в Украине. И даже не в том, что очередная представительница российского либерального оппозиционного путинскому режиму сегмента избегает определений «крымнаш» или «крымваш». Как известно, у россиян, даже самых оппозиционных, несмотря на показательные симпатии к Украине, демонстрируемые на публику, все равно повсеместно срабатывает какой-то тумблер, и включается непонимание происходящего, как только речь заходит о небратскости наших народов и принципиальном отличии хохлов от москалей. Ну, не видят они этой разницы, хоть ты тресни. И, пожалуй, украинцы с этим фактом как-то уже смирились. Тем более, часть отечественного либерального сообщества пока еще ждет от Марии не заявлений, а действий. Мол, пускай замгубернатора сначала покажет себя в работе, а там уже будем критиковать.

Тем не менее, мириться с отношением варягов к украинскому гражданству, которое глава государства раздает направо и налево, не приходится. Особенно, учитывая, что большинство легионеров предпочитают иметь два, а то и три. Хотя в Украине двойное гражданство запрещено.

Нет, формально, новыми гражданами Украины законодательство не нарушается. Украинские законы настолько лояльны к заезжим чиновникам, что позволяют тянуть с отказом от другого гражданства (в случае с Марией Гайдар – российского) в течение нескольких лет. Дело в том, что на людей, получивших гражданство Украины на основании Указов президента как лица, представляющие государственный интерес, не распространяется действие одного из пунктов 9-й статьи Закона Украины «О гражданстве», согласно которому одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)». Во всяком случае, именно так трактуют документ новообретенные граждане Украины, занимающие высокие государственные посты.

По такому же принципу намерена действовать и Мария Гайдар, которая уже заявила, что не собирается отказываться от российского гражданства, поскольку, «когда ты получаешь гражданство, есть два года, в течение которых ты можешь сделать выбор». Хотя, украинский закон ни о каком выборе не говорит. Он дает экспату два года на предоставление необходимых документов, учитывая возможные проволочки с прекращением иностранного гражданства, предусмотренные законодательством страны происхождения новоукраинцев.

Другими словами, в течение двух лет Мария планирует работать на благо Украины, будучи гражданкой России (что нарушает уже законодательство о госслужбе, однозначно гласящее, что чиновником в Украине может быть исключительно гражданин Украины). Ну, а не получится с реформами – всегда можно покинуть должность и увильнуть из-под юрисдикции Украины, оставив решение проблем на ее действительных, а не временных, граждан.

Татьяна Урбанская