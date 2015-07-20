Генпрокуратура сообщила о подозрении 15 судьям за вынесение заведомо неправосудных решений

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, еще 8 обвинительных актов в отношении 8 судей направлено в суд.

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Как отмечается, в течение первого полугодия текущего года органами прокуратуры по результатам рассмотрения обращений граждан, юридических лиц и по собственной инициативе выявлено и обжаловано 25 судебных решений указанной категории.

Согласно сообщению, в связи с выявленными нарушениями внесено 21 апелляционную жалобу, 3 кассационные жалобы и 1 заявление о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

"С учетом ранее внесенных документов прокурорского реагирования судами рассмотрено и удовлетворено 16 жалоб (13 апелляционных и 3 кассационных жалобы), 1 заявление в Верховный Суд Украины и 1 заявление о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам (всего 18 документов)", - добавили в Генпрокуратуре.