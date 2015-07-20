Суд в Ростовской области еще не назначил дату предварительных слушаний по делу Савченко

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского суда Ростовской области, передает ТАСС. "Сейчас судья знакомится с материалами дела. Дата предварительных слушаний пока не назначена. Постановление о назначении предварительных слушаний судья примет в установленный законом срок", – сообщили в пресс-службе.

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Как заявили в суде, дело украинской гражданки поступило в суд российского Донецка 16 июля, и судья назначит дату предварительных слушаний не позднее чем через 14 суток со дня поступления материалов уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, ранее один из адвокатов Надежды Савченко Илья Новиков сообщил, что предварительные слушания по делу украинской летчицы могут состояться 31 июля.