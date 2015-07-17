Адвокат: суд над Савченко может начаться 31 июля

Об этом сообщает ее адвокат Илья Новиков в соцсети. "По пока неподтвержденным данным, предварительное слушание по делу Савченко в Донецком горсуде (Ростовская область РФ) может состояться 31 июля", - написал Илья Новиков.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Надежду Савченко этапировали из московского СИЗО "Матросская тишина" в Ростовскую область РФ.

По словам адвоката Ильи Новикова, пока непонятно, где ее будут содержать в Ростовской области. Он отметил, что в Донецке Ростовской области, где назначено рассмотрение дела в суде, нет СИЗО. Илья Новиков сообщил, что ближайшее СИЗО находится в городке Каменск-Шахтинский, но не исключено, что ее будут содержать в Ростове-на-Дону.