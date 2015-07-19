Порошенко отменил нереализованный указ Януковича

Президент Украины Петр Порошенко отменил как нереализованный указ президента от 28 декабря 2012 года № 762 о назначении Владимира Побережного послом Украины в Республике Албания.

Текст указа Порошенко от 18 июля опубликован на сайте президента.

Читайте такжеМеркель, Олланд, Порошенко и Путин согласовали выполнение минских договоренностей до конца 2015 годаКак сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года на то время президент Виктор Янукович назначил Побережного послом Украины в Албании.