Порошенко отменил нереализованный указ Януковича
00:07, 19 июля 2015Политика
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Порошенко отменил как нереализованный указ Януковича о назначении Побережного послом Украины в Албании.
Нынешний президент отменил указ предыдущего президента / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко отменил как нереализованный указ президента от 28 декабря 2012 года № 762 о назначении Владимира Побережного послом Украины в Республике Албания.
Текст указа Порошенко от 18 июля опубликован на сайте президента.
Читайте такжеМеркель, Олланд, Порошенко и Путин согласовали выполнение минских договоренностей до конца 2015 годаКак сообщал УНИАН, 28 декабря 2012 года на то время президент Виктор Янукович назначил Побережного послом Украины в Албании.
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