Активисты сообщают о шквале звонков в организацию "Стоп Подкуп" от жителей Чернигова

Об этом сообщили активисты организации.

«После того, как был произведен досмотр, черниговцы стали звонить практически бесперебойно. Одних возмутило наличие оружия у агитаторов. И если скупка голосов почему-то воспринимается многими как «преступление без жертв», то оружие — уже совсем другое дело», - поясняют активисты «Стоп Подкуп».

"Напомним, в машине агитаторов С. Березенко были найдены два автомата, помповое ружье, четыре пистолета и патроны ко всему арсеналу. Совершенно ясно, что дело больше не имеет отношения даже к «грязным предвыборным технологиям», речь скорее можно вести о терроризме, пришедшем в мирный город. Стоит ли говорить, что и квалифицироваться это дело будет совершенно иначе. Кстати, за нарушение предвыборного законодательства — как за скупку, так и за продажу голосов, - согласно 160 статье УК Украины полагается семь лет. И в данный момент многие предприимчивые черниговцы, решившие подзаработать на продаже голосов, оказались в сложном положении — в открытый доступ попали списки «торговцев». Поскольку сам факт наличия в таком списке — верный шанс на уголовное дело, многие спешат «исправиться», попробовать получить иммунитет или просто зафиксировать «с повинной», - отметили в организации.

«Так и говорят — вы знаете, я был неправ, я не поддерживаю этого кандидата и не хоче ничего иметь с этим общего. Вы же нам поможете?», - комментируют активисты «Стоп Подкупа».

«И начинают рассказывать «схемы» скупки голосов, сдавать явки, «десятников». Собственно, о раздаче денег на Полуботка 20/1 мы узнали в том числе и по горячей линии. В данный момент все наши активисты с головой ушли в работу — обращений и случаев подкупа настолько много, что мы уже не справляемся. Похоже, произошел какой-то моральный перелом и теперь очень многие раскаиваются и сдают подельников», - сообщили в организации.

«Несмотря на то, что заявок очень много, они все будут рассмотрены. И по всем соответствующим случаям будут составлены обращения в правоохранительные органы. От наказания не уйдет никто, будьте уверены. Майдан стоял за честные выборы. И выбору будут честными, чего бы нам это ни стоило» - заверяют активисты «Стоп Подкупа».

"Напоминаем, что скупка и продажа голосов — уголовно наказуемое деяние сроком до семи лет. Будьте разумны и сознательны, соблюдайте закон. Звоните на горячую линию «Стоп Подкуп» 0 800 509 101, если узнаете о нарушении закона", - сообщили в организации.