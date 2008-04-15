Ивано-Франковский городской совет выразил недоверие председателю

Сегодня Ивано-Франковский городской совет выразил недоверие городскому председателю Виктору АНУШКЕВИЧУСУ. Об этом сообщил журналистам депутат городского совета от Парии регионов Богдан ФЕДЬКИВ.

По его словам, на очередном пленарном заседании 26 сессии Ивано-Франковского городского совета - 33 голосами “за” депутаты приняли решение о недоверии городскому председателю.

Инициативу местных депутатов-регионалов (всего 4 депутата) поддержали коллеги из фракций “Наша Украина”, БЮТ и депутатской группы “Пора”. Не голосовали однопартийцы Виктора АНУШКЕВИЧУСА – члены УНП. В то же время депутаты сняли с повестки дня вопрос о проведении местного референдума о досрочном прекращении полномочий горсовета и городского председателя.

Б.ФЕДЬКИВ заметил, что такое решение «это не отставка мэра, но первый шаг к ней”. Ведь для отставки нужно две трети голосов состава депутатов совета. То есть необходимы голоса 41 депутата. По словам Б.ФЕДЬКИВА, “Ивано-Франковска городская ТИК должна была провести свое заседание и зарегистрировать 8 новых депутатов, вместо выбывших”. Однако, таких заседаний по различным причинам комиссия долгое время не проводит.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, городской председатель Ивано-Франковска В.АНУШКЕВИЧУС ветировал принятое решение. По словам городского председателя, депутаты могут преодолеть вето в десятидневный срок, но для этого им нужен 41 голос. Однако их у инициаторов недоверия нет. В пресс-службе отметили, что юридических последствий решение о недоверии не имеет. Просто депутаты продемонстрировали «свое отношение к городскому председателю», который, по мнению депутатов, «не консолидирует депутатский корпус».

Справка УНИАН. На выборах в марте 2006 года в Ивано-Франковский городской совет избраны 60 депутатов. Осенью прошлого года фракция БЮТ через императивный мандат избавилась от шести своих депутатов, “Наша Украина” – 2.