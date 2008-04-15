Ивано-Франковский городской совет выразил недоверие председателю
Инициативу ПР поддержали НУ-НС и БЮТ
|Виктор АНУШКЕВИЧУС
По его словам, на очередном пленарном заседании 26 сессии Ивано-Франковского городского совета - 33 голосами “за” депутаты приняли решение о недоверии городскому председателю.
Инициативу местных депутатов-регионалов (всего 4 депутата) поддержали коллеги из фракций “Наша Украина”, БЮТ и депутатской группы “Пора”. Не голосовали однопартийцы Виктора АНУШКЕВИЧУСА – члены УНП. В то же время депутаты сняли с повестки дня вопрос о проведении местного референдума о досрочном прекращении полномочий горсовета и городского председателя.
Б.ФЕДЬКИВ заметил, что такое решение «это не отставка мэра, но первый шаг к ней”. Ведь для отставки нужно две трети голосов состава депутатов совета. То есть необходимы голоса 41 депутата. По словам Б.ФЕДЬКИВА, “Ивано-Франковска городская ТИК должна была провести свое заседание и зарегистрировать 8 новых депутатов, вместо выбывших”. Однако, таких заседаний по различным причинам комиссия долгое время не проводит.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, городской председатель Ивано-Франковска В.АНУШКЕВИЧУС ветировал принятое решение. По словам городского председателя, депутаты могут преодолеть вето в десятидневный срок, но для этого им нужен 41 голос. Однако их у инициаторов недоверия нет. В пресс-службе отметили, что юридических последствий решение о недоверии не имеет. Просто депутаты продемонстрировали «свое отношение к городскому председателю», который, по мнению депутатов, «не консолидирует депутатский корпус».
Справка УНИАН. На выборах в марте 2006 года в Ивано-Франковский городской совет избраны 60 депутатов. Осенью прошлого года фракция БЮТ через императивный мандат избавилась от шести своих депутатов, “Наша Украина” – 2.