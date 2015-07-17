Порошенко образовал рабочую группу для привлечения к ответственности виновных в крушении Boeing-777

Соответствующий указ главы государства №435/2015 от 17 июля опубликован на президентском сайте.

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"С целью подготовки согласованной международно-правовой позиции Украины в процессе внедрения международного механизма привлечения к ответственности лиц, виновных в сбитии пассажирского самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года, и согласно пункту 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: образовать рабочую группу по вопросам, связанным с внедрением международного механизма привлечения к ответственности лиц, виновных в сбитии пассажирского самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года", - говорится в документе.

Согласно указу, руководителем рабочей группы назначена заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Этим указом поручено утвердить Директивы рабочей группе на международные мероприятия, связанные с решением вопроса о привлечении к ответственности лиц, виновных в сбитии пассажирского самолета Malaysia airlines 17 июля 2014 года. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием представителей рабочей группы в таких мероприятиях.

В состав рабочей группы вошли заместитель министра инфраструктуры Украины - руководитель аппарата Владимир Омельян, начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук, директор департамента Евросоюза Министерства иностранных дел Всеволод Ченцов, заместитель министра юстиции Антон Янчук, заместитель генерального прокурора, заместитель руководителя рабочей группы (по согласию) Виталий Касько.