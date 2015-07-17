Порошенко и премьер Малайзии обсудили вопрос создания трибунала по катастрофе Boeing-777

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время телефонного разговора Петр Порошенко и Наджиб Разак договорились и в дальнейшем принимать скоординированные меры по этому важному для всего международного сообщества вопросу.

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«Наш моральный долг перед памятью жертв этой ужасной трагедии - обеспечить неотвратимость наказания виновных в сбивании самолета и предотвратить повторение таких преступлений в будущем», - отметил Петр Порошенко.

Он выразил искренние соболезнования малайзийскому народу в связи с годовщиной сбивания самолета. Президент подчеркнул, что украинский народ воспринял эту катастрофу как личную трагедию и разделяет скорбь и печаль с семьями, которые потеряли своих родных и близких.

Президент подчеркнул, что Украина считает Малайзию важным партнером и заинтересована в развитии политического диалога с этой страной.

Напомним, создание трибунала - это совместная инициатива Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.