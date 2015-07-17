Либералы и демократы Европарламента призвали ЕС создать трибунал по трагедии МН-17

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, инициаторами соответствующего письма выступили Ханс ван Баален (Нидерланды) и Пятрас Ауштрявичюс (Литва). Письмо подписали 82 депутата Европарламента.

Лидер политической группы либералов и демократов Ги Верхофстадт, который также подписал письмо, заявил: «Неприемлемо, что через год после трагедии несколько сотен членов семей, которые потеряли своих ближайших родственников, как и ранее, ждут ясности в отношении того, кто несет ответственность за сбитый самолет и гибель всех 298 человек на борту. Мы призываем членов Совета безопасности ООН использовать правовые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, и создать международный уголовный трибунал для привлечения виновных к ответственности».

В свою очередь, ван Баален подчеркнул, что Европарламент также должен поддержать создание трибунала, чтобы привлечь к ответственности виновных.

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«Те, кто совершил это преступление, а также те, кто его заказал, должны быть привлечены к ответственности. Организация Объединенных Наций должна доказать свой глобальный мандат и взять на себя это важное расследование», - сказал Ауштрявичюс.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.

Россия выступает против этого предложения.