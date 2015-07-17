Шокин продлил работу следственной группы по расследованию катастрофы Boeing-777

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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«Сегодня генеральный прокурор Виктор Шокин подписал соглашение о продлении мандата совместной следственной группы до 7 февраля 2016 года, поддержав соответствующее предложение голландского коллеги Фредерика Вестербеке. Уверены, что благодаря скоординированным усилиям правоохранителей из разных стран, которые осуществляют международное расследование, удастся доказать вину всех лиц, совершивших данное преступление в отношении гражданского самолета и его пассажиров», - говорится в сообщении.

Следственная группа была создана 7 августа 2014 года. В ее состав входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Деятельность совместной следственной группы по сбору доказательств в соответствии с соглашением была установлена до 7 августа 2015 года.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией боевики сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.