ЕС шокирован трагедией с Boeing-777 и требует международного расследования - Эштон
Европейский Союз заявляет, что шокирован обстоятельствами трагедии с малазийским самолетом и говорит о необходимости немедленного международного расследования.
Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон.
”Мы шокированы сообщениями об обстоятельствах трагической потери рейса Malaysian Airlines на пути из Амстердама в Куала-Лумпур на территории Украины и потерями стольких жизней. Наши мысли с теми, чьи родственники и друзья были на борту”, - сказано в заявлении.
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Эштон заявляет о необходимости немедленного выяснения случившегося. ”Обстоятельства должны быть выяснены без задержек, а международное расследование должно пролить свет на эту трагедию. Мы призываем все стороны в регионе, где произошло падение, обеспечить полный доступ к месту, немедленно его охранять, в полной мере сотрудничать и обмениваться всей необходимой информацией”, - сказала она.
В этой связи Верховный представитель отметила, что ”это - еще один поразительный пример того, почему так срочно необходимо положить конец этому конфликту”. ”Не предрешая, что стало причиной катастрофы, мы призываем все стороны прекратить бессмысленную гибель людей в Восточной Украине, воздерживаться от любых эскалационных действий и согласиться на немедленное прекращение огня”, - заявила Эштон.