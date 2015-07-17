СБУ думает провести в Мукачево антитеррористическую операцию

Об этом 17 июля на заседании Временной следственной комиссии по расследованию событий в Мукачево заявил начальник Антитеррористического центра СБУ Геннадий Кузнецов, передает НБН.

«Подготовлено решение о проведении антитеррористической операции. Отмечу, что решение подготовлено, но еще не принято», – сообщил Кузнецов.

Справка УНИАН. В Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

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По последним данным, в результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли по меньшей мере двое. Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды. По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлено, 4 задержаны.