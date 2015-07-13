Конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды – Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на заседании Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждается ситуация в зоне проведения антитеррористической операции, а также ситуация, сложившаяся в связи с бандитскими действиями в Мукачево.

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Глава государства подчеркнул, что события в Мукачево показали ряд назревших проблемных вопросов, которые требуют немедленного решения.

«Должны распутать клубок застарелых проблем, которые требуют немедленного решения. Я про клановость, контрабанду, коррупцию и тому подобное. Картина того, что сейчас там происходит, не черно-белая. Она просто потрясающе черная», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что сутью конфликта в Мукачево является перераспределение потоков контрабанды.

Глава государства заявил, что требует решительных действий от правоохранительных органов в борьбе с контрабандой.

«Должно быть жесткое и принципиальное расследование в отношении всех, кто к этому причастен. Обыски, задержания и прямая уголовная ответственность. Не помогут ни депутатские мандаты, ни связи во власти», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства дал поручение сделать кадровые выводы по результатам расследования.

«Контрабанда не является сугубо закарпатской проблемой. Только мы начали зажимать гайки – сразу вся эта нечисть повыскакивала. Контрабандисты Закарпатья бросили вызов всей Украине. Я хочу заявить – мы этот вызов принимаем», – заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево днем 11 июля возникла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после инцидента скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.