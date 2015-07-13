Глава Закарпатской ОГА: в результате событий в Мукачево раненения получили 11 человек

Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Василий Губаль на своей странице в Facebook .

"Очень сложные дни (и уже и ночи) и тяжелые переговоры, и важные встречи. Но сегодня имел одну особенно важную. Поехал в центральную районную больницу в Мукачево, чтобы навестить раненых, в результате сами знаете каких событий. К слову, это и моя инициатива, и поручение Президента. Как известно, всего были ранены одиннадцать человек, а госпитализированы девять - это речь не о бойцах Правого сектора, с ними до сих пор уточняется. А среди этих раненых кое-кто уже дома, но большинство, понятно, в больнице, тяжелое состояние двух раненых - они в реанимации, один с повреждением головы, другой бедра, задета артерия. А трое - все правоохранители - в удовлетворительном состоянии, находятся в одной палате", - написал он.