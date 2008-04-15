Президент вернул Семенюк ее бывших замов и убрал людей ”от Тимошенко”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №360/2008 остановил действие распоряжений Кабинета Министров от 6 февраля 2008 года о назначении заместителей председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК.

Указ Президента касается распоряжений №201-р «Об освобождении Петрова В.М. от должности первого заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины» №202-р «Об освобождении ЛЕДОМСКОЙ С.Ю. от должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины» №203-р «Об освобождении ГРИНЕНКО А.С. от должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины» №204-р «Об освобождении ПОТИМКОВА О.Ю. от должности заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины» №205-р «О назначении ПОРТНОВА А.В. первым заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины» №206-р «О назначении ПЕТРАШКО С.Я. заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины» №207-р «О назначении ФЕСЕНКО В.И. заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины» и №208-р «О проведении служебного расследования».

В указе отмечается, что “настоящие акты приняты Кабинетом Министров вопреки Конституции Украины”.

В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности отмеченных актов Кабинета Министров.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.